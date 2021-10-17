В Кремле считают, что в Украине взяли курс на выход из Минских соглашений.

Перспективы встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского плохие.

Как сообщает ТАСС, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1".

Представитель Кремля считает, что перспективы встречи российского и украинского лидеров - Путина и Зеленского - пока не просматриваются, так как, по его утверждению, Киев взял курс на выход из минских соглашений.

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"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно в Украине "сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей".

"Поэтому пока перспективы плохие", - заключил он.

Встреча Зеленского и Путина

Как сообщал УНИАН, 3 октября Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, но окружение президента РФ этого не хочет. Результат от такой встречи будет в любом случае, ведь он также нужен и российскому народу, считает Зеленский.

6 октября российские СМИ сообщили, что РФ якобы несколько месяцев назад направила Украине список вопросов для встречи Зеленского и Путина. Всего в списке вопросов российской стороны якобы 12 пунктов.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что "президент Украины будет готов обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удержание в заложниках украинских граждан". По словам Никифорова, Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным должен строиться на том, что "украинское и российское общества считают первоочередным, а это – путь к миру".

Автор: Виталий Саенко