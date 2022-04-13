В ОП отмечают, что мир воспринимает Медведева как "пустое место", а РФ пытается "реанимировать политических мертвецов".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева о задержании кума Путина Виктора Медведчука.

Реакция Подоляка появилась в Telegram.

Медведев сегодня угрозами ответил на задержание Виктора Медведчука. В частности, он назвал украинскую власть "уродами". Не понравилась ему и инициатива относительно возможного обмена кума Путина на пленных украинцев. Он посоветовал украинским властям "внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе лиц, которых обменяют".

Подоляк после этих "заявлений" Медведева напомнил, что он сейчас не имеет влияния в РФ.

"Господин Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но его единственный способ напомнить о себе сегодня – сказать что-то относительно Украины. Сказать гадкое и традиционно глупое. Что-то похожее на сентенцию о "бедном Медведчуке". Впрочем, субъект Медведев совершенно точно не имеет никакого влияния в России. Его команда была уволена из правительства, а кого-то даже арестовали. Никто в Кремле его не уважает. Не удивительно, что даже российское общество посвятило ему специальный хэштег — #Жалкий", - написал Подоляк.

Он также добавил, что сложно поспорить с этой оценкой. В то же время Подоляк подчеркнул, что в мире к Медведеву вообще относятся как к "пустому месту".

"Странно, что в последнее время РФ постоянно прибегает к реанимации "политических мертвецов", - подытожил Подоляк.

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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