В Киеве во вторник, 9 марта, стартует работа Съезда судей Украины, на котором планируют назначить нескольких судей Высший совет правосудия и судью Конституционного суда.Читайте такжеВ Киеве протестовали против судейского съезда - там хотят избрать судью КСУ (фото, видео)

Под стенами Президент-отеля, где проходит съезд, собралась акция протеста. Об этом передает "Капитал".

Демонстранты пришли с плакатами «У своїй хаті своя правда», «Послы, go home», «Нет Семипосольщине», «Независимому государству — независимый суд».

По мнению активистов, послы G7 нарушают дипломатический протокол, вмешиваясь во внутренние дела Украины, в частности, определяя параметры судебной реформы и требуя дать иностранцам право принимать участие в формировании руководящих судейских органов.

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Автор: УНИАН