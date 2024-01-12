Учитывая войну в Украине, об этом визите официально не сообщалось.

В ближайшее время Украину посетит новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он уже "направляется в Киев", пишет французское издание Le Figaro со ссылкой на источники.

Во время визита в Украину новый глава французской дипломатии должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Отмечается, что эта встреча планировалась еще тогда, когда французский МИД возглавляла Катрин Колонна. Но из-за стремительных перестановок во французском правительстве вместо нее на встрече будет уже Сежурне.

Когда именно французский министр прибудет в Украину, не уточняется. По словам его окружения, Сежурне уже "направляется в Киев", чтобы продемонстрировать украинцам поддержку Франции на фоне российской агрессии.

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Новый министр иностранных дел Франции

Как писал УНИАН, на этой неделе во Франции было назначено новое правительство. Новым премьер-министром стал 34-летний Габриэль Атталь. Первый в истории страны открытый гомосексуал на этом посту. К тому же он еще и самый молодой глава правительства в новейшей истории Франции.

Новым министром иностранных дел стал Стефан Сежурне. Примечательным здесь является тот факт, что он не просто открытый гомосексуал, как премьер-министр Габриэль Атталь, но состоял с ним в браке в соответствии с французскими законами. Их брак продлился с 2018 по 2023 год.

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