К тому же он является еще и самым молодым руководителем правительства в новейшей истории страны.

Во Франции назначили нового премьер-министра. Впервые в истории им стал открытый гомосексуал. К тому же он еще и самый молодой глава правительства в новейшей истории страны, пишет Bloomberg.

34-летний Габриэль Атталь возглавил Министерство образования Франции в июле прошлого года и сразу начал набирать популярность среди французов. Он запретил в школах длинные исламские платья, известные как абая, а также обещал поэкспериментировать с использованием школьной формы.

Примечательно, что Атталь присоединился к движению Макрона еще перед президентскими выборами 2017 года и с тех пор находился в его команде. Он также был одним из немногих высокопоставленных чиновников правительства, оставшихся в кабинете министров после переизбрания Макрона в 2022 году. Хотя тогда министерского портфеля Атталь еще не имел, а занимал несколько более низкие должности.

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Как отмечает Bloomberg, хотя действующему президенту Эммануэлю Макрону остается еще более трех лет до конца его второго срока, он уже обеспокоен планами относительно возможного преемника. В частности его беспокоит перспектива, что следующим президентом Франции может стать пророссийская националистка Марин Ле Пен, которая была его главным конкурентом в обеих избирательных кампаниях. Поэтому назначение главой правительства молодого и популярного в народе политика может быть неслучайным.

Смена правительства во Франции

Как писал УНИАН, накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн подала заявление об отставке с должности. Борн занимала руководящие должности в правительстве Франции с 2017 года. В 2022 году она стала премьер-министром - второй женщиной, занявшей этот пост.

Однако ее руководство правительством пришлось на сложные для власти времена, когда пришлось принять ряд очень непопулярных решений, в частности относительно закона об иммиграции, пенсионной реформы и других.

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