Президента Сирии обвиняют в причастности к преступлениям против человечности и причастности к военным преступлениям за химические атаки, совершенные летом 2013 года в его стране.

Французские следственные судьи выдали ордера на арест президента Сирии Башара Асада и трех других высокопоставленных лиц режима в Дамаске за их причастность к атакам с применением химического оружия, совершенным в Сирии в 2013 году. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Отмечается, что ордера на арест выданы по подозрению Асада и его приспешников в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях. Решение является частью судебного расследования, проводимого специализированным отделом преступлений против человечности, военных преступлений и правонарушений Парижского суда.

Издание напоминает, что соответствующее расследование было начато после иска, поданного в марте 2021 года Сирийским центром медиа и свободы слова и сирийскими жертвами. К инициативе присоединились несколько правозащитных групп.

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Судебное расследование касается двух химических атак, совершенных в августе 2013 года. Первая, 5 августа, была направлена на города Адра и Дума к востоку от столицы Дамаска. Вторая атака 21 августа 2013 года оказалась гораздо более смертоносной. Рано утром ракеты, заряженные газом зарин, попали в район Восточной Гуты к востоку от Дамаска. В результате нападения погибло более 1000 человек, в том числе много детей, и тысячи получили серьезные ранения.

"Собраны десятки показаний - от потерпевших, свидетелей нападений и экспертов. Представлены сотни вещественных доказательств: рассекреченные отчеты разведки, материалы международных организаций, анализ информации из открытых источников, а также фотографии и видео, устанавливающие ответственность сирийского правительства за совершение этих атак", — говорится в пресс-релизе истцов.

В то же время, по словам адвокатов, выдача французской системой правосудия ордеров на арест Асада и его ближайшего окружения является историческим судебным прецедентом.

"Это новая победа для жертв, их семей и выживших, а также важное событие в пользу справедливости и прочного мира в Сирии", — сказал адвокат Мазен Дарвиш.

Башар Асад и война в Украине

В марте сирийский диктатор Башар Асад заявил о признании оккупированных территорий Украины "Россией". По его словам, Дамаск признает "новые границы" России в составе с оккупированными частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории", - сказал Асад.

Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада.

Как отмечалось в указе Зеленского, санкции против Асада будут действовать в течение 10 лет. Они включают блокировку активов, если они есть, и запрещают любые торговые операции и т. д.

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