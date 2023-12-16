Будапешт не разделяет ценности остальной Европы, поэтому ему нечего делать в ЕС.

Венгрии стоит выйти из Европейского союза, если она не разделяет взгляды и ценности других стран блока, в частности относительно поддержки Украины. Такое мнение высказал в своем Facebook постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс.

Он отметил, что все лидеры стран-участниц ЕС приветствовали результаты последнего саммита, на котором было принято решение о начале переговоров с Украиной относительно членства. Единственным исключением стал лидер одной страны, который похвастался тем, что наложил вето на выделение дополнительной денежной помощи Украине.

Пранцкевичюс прямо не называет страну, занявшую такую позицию, но по контексту понятно, что речь идет о Венгрии.

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"Я очень хочу пожелать этому государству-члену никогда не пережить войну, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбардировали, а граждане не гибли, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором. Я желаю ей никогда не просить солидарности у других и никогда не испытывать вето союзников на жизненно важную помощь во времена наибольшей нужды. ЕС силен благодаря солидарности и взаимному доверию. Если вы не готовы разделить что-то из этого, есть только одно правильное решение: выйти из него", - заявил Пранцкевичюс.

Через некоторое время Пранцкевичюс удалил этот пост со своей Facebook-страницы.

Венгерское вето на деньги для Украины

Как писал УНИАН, на этой неделе состоялся саммит лидеров стран ЕС, на котором среди прочего рассматривались два важных вопроса по Украине. Первый вопрос касался начала переговоров относительно членства Украины в ЕС. Это решение удалось принять после того, как венгерский премьер Виктор Орбан просто "вышел за кофе" из зала заседания.

Второй вопрос касался выделения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины. Орбан наложил вето на это решение, чем сразу же похвастался в социальных сетях.

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