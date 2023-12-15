Также отношение к Орбану высказал член Европейского парламента от Бельгии и бывший премьер-министр страны Ги Верхофстадт.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо предложил своему венгерскому коллеге Виктору Орбану "держать рот закрытым" после принятия решения об открытии переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

В высказывании в адрес Орбана он сказал: "Если ты согласился с решением, которое 27 государств-членов согласовали, то не стоит после говорить, что имеешь другое мнение", передает 24 Канал.

"Либо если вы являетесь частью решения, вы соглашаетесь с ним, либо после всего этого вам просто нужно держать рот закрытым...",- высказал мнение бельгийский премьер.

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При этом он заметил, что таких советов ему не следовало бы давать Орбану публично.

Также отношение к Орбану высказал член Европейского парламента от Бельгии и ее бывший премьер-министр Ги Верхофстадт, который считает, что венгерский премьер предпочел Россию свободе. "Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС... Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным", – отметил он.

Казус с Орбаном на голосовании по Украине

Во время голосования за решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС Виктор Орбан покинул комнату. Издание Politico рассказало, что это был один из политических трюков немецкого канцлера Олафа Шольца, который предложил Орбану выпить кофе вне комнаты, где происходило голосование.

После того, как политики провели диалог в кулуарах, Орбан покинул зал. Именно благодаря этому ЕС смог принять историческое решение после нескольких дней неопределенности через премьер-министра Венгрии.

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