Переговоры дипломатов пройдут без прессы, их тематика не уточняется.

Посол Украины Оксана Маркарова сегодня встретится в Вашингтоне с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Информация о встрече появилась в расписании на сайте Госдепа. Переговоры дипломатов пройдут без прессы, их тематика не уточняется.

Встреча назначена на 19:00 (два часа ночи по киевскому времени).

Визит посла Украины в Госдеп состоится на фоне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве.

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Встреча Байдена и Путина: что известно

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что США не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В свою очередь, Путин надеется, что РФ и США возобновят "личные контакты" и "прямой диалог". Также он рассчитывает "создать механизмы" взаимодействия по разным направлениям, среди них - стратегическую стабильность, региональные конфликты, глобальную экологию, а также сотрудничество в области экономики.

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Автор: Дмитрий Захаров