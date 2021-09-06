После обращения местного депутата в полицию, владелец рекламной конструкции решил самостоятельно убрать бигборд.

В Черновцах депутат районного совета Артем Жук пожаловался в полицию из-за обнаруженного бигборда с изображением пророссийского политика Евгения Мураева, после чего рекламную конструкцию демонтировали.

Как сообщил УНИАН депутат, сегодня утром на улице Комарова он обнаружил рекламную конструкцию, на которой был изображен экс-нардеп Мураев.

Читайте такжеМузей Революции Достоинства отреагировал на баннер Мураева на Доме профсоюзов"Я позвонил на спецлинию патрульной полиции и пожаловался на выявленный факт. Правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут и зафиксировали мое обращение", – сказал Жук.

По его словам, в ходе проверки патрульные выяснили, что рекламная конструкция принадлежит частному предпринимателю. Они вызвали его на место происшествия, после чего он принял решение о демонтаже бигборда.

"Моя борьба с пророссийским политиком длилась ровно 15 минут", – добавил Жук.

Баннер с Мураевым на Доме профсоюзов в Киеве

3 сентября в Киеве на фасаде Дома профсоюзов появился гигантский баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

На баннере размещалась реклама его телеканала и надпись "Здесь наша земля!" на фоне карты Украины.

После огласки в социальных сетях и СМИ его сняли.

Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине - гражданский конфликт.

Автор: Николай Кобылюк