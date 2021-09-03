Он провисел там всего несколько часов.

Банер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева сняли с Дома профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, после огласки в социальных сетях и СМИ, баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева на Доме профсоюзов на Майдане Независимости сняли.

Пока неизвестно, кто сделал демонтаж рекламной площади.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве поместили огромный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Читайте такжеМендель неоднозначно оценила работу нового пресс-секретаря ЗеленскогоТакже на баннере содержится реклама его телеканала и надпись "Здесь наша земля!" на фоне карты Украины.

В Национальном музее Революции Достоинства надеялись, что баннер с изображением пророссийского политика на Майдане провисит недолго.

В КП "Киевреклама" сказали, что баннер висит законно и в этом случае можно обратиться в Госпродпотребслужбу. Они мониторят такие случаи и имеют законные рычаги воздействия.

Дом профсоюзов

Зимой 2013-2014 года был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и "титушек".

19 февраля 2014 года Дом профсоюзов штурмовало спецподразделение СБУ "Альфа", в результате чего там начался пожар и значительная часть здания выгорела. Сегодня продолжается суд над бывшим начальником СБУ в Киеве и Киевской области Александром Щеголевым, которого обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции.

Напомним, что Евгений Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине гражданский конфликт.

Автор: Дмитрий Хилюк