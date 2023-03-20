Он поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по российской агрессии.

Круг партнеров Украины, которые готовы работать вместе для наказания России за агрессию, расширяется.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении к украинцам. По словам Зеленского, он имел сегодня три международных разговора, во время которых обсуждались как политические, так и гуманитарные вопросы. В частности, был разговор с канцлером Австрии Карлом Негаммером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по агрессии России против нашего государства. Поблагодарил и Ирландию - господина премьер-министра за присоединение его государства к этой группе. Круг партнеров, которые готовы работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется. И делает перспективу наказания все более реалистичной", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что недостаточно привлечь к ответственности тех, кто виновен в преступлениях, порожденных агрессией. "Нужно также наказание - вполне справедливое и законное – за само первоначальное преступление, которое породило все другие преступления этой войны. Именно это обеспечит специальный трибунал. Каждый день мы приближаем его создание. Кстати, сегодня этот вопрос, а также наша совместная работа с Международным уголовным судом обсуждались в Лондоне, во время конференции министров юстиции Европы. Я обратился к участникам конференции и призвал их поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был точно наказан", - сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что обсудил с представителями Австрии и Ирландии также возможности лечения и реабилитации украинских военных. "Очень важно, что и с австрийским канцлером, и с ирландским премьер-министром обсудили возможности лечения и реабилитации наших людей, которые были ранены российским оружием", - сказал он.

По его словам, с канцлером Австрии обсудили двустороннее сотрудничество и совместные возможности восстановить справедливость, нарушенную российской агрессией.

Зеленский также проинформировал о разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте: "Мы сосредоточились в разговоре на оборонных вопросах, на вполне практических шагах, которые помогут реализовать нашу формулу мира".

По словам Зеленского, он проинформировал Рютте о ситуации на передовой, об основных потребностях и возможностях.

Спецтрибунал для России

Как сообщал УНИАН, в январе Европейский парламент проголосовал за резолюцию в поддержку создания Международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

26 января ПАСЕ поддержала резолюцию, которая призывает к созданию спецтрибунала для высшего политического и военного руководства России и Беларуси.

В начале марта в офисе президента сообщили, что страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании специального центра по преступлению российской агрессии.

По данным Министерства иностранных дел Украины, к коалициипо созданию спецтрибунала для России присоединились уже 32 государства.

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