Он говорит, что СНБО работает с документами, а не с догадками.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что он размышляет над заменой Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В эфире информационного телемарафона он сказал, что аппарат СНБО работает с документами, а не с догадками, поэтому комментировать будет только в случае их наличия. Данилов добавил, что президент ответил на вопрос о возможном увольнении Валерия Залужного из-за любопытства со стороны журналистов.

"Да, он думает, есть процесс, этот процесс является постоянным. Имейте в виду, что вечного ничего нет. Нет вечного президента, нет вечного главы наших Вооруженных сил, нет вечного спикера, вечного в мире ничего нет. Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или другой, или три, четыре, пять, как президент сейчас думает, будут изменены. Ничего не произойдет сразу. Какие будут потом последствия? Давайте будем смотреть, давайте будем анализировать. Мы живем в нашей стране, мы должны быть ответственными за все процессы, которые у нас происходят", - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Что Зеленский говорил об увольнении Залужного

Как сообщал УНИАН, недавно президент дал интервью итальянскому телеканалу, в котором впервые высказался о возможности увольнения Залужного с должности главнокомандующего украинской армии.

Зеленский считает, что необходимо провести "перезагрузку" в руководстве страны. В то же время он отметил, что размышляет о замене не одного человека.

Вас также могут заинтересовать новости: