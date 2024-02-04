В Белом доме объяснили, как намерены поступить в ситуации с Залужным.

США не намерены "ввязываться" в кадровые вопросы в Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя для американского канала CBS-News слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Во время интервью журналистка спросила у Салливана, действительно ли Украина проинформировала Белый дом о предстоящем увольнении Залужного. На это советник Байдена отметил, что кадровые решения в Вооруженных силах Украины являются внутренним делом Украины.

"Это не то, в чем правительство США должно давить в ту или иную сторону. Поэтому мы остались в стороне от этого набора кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право Президента Украины принимать свои кадровые решения. Мы ясно дали понять, что просто не собираемся ввязываться в это конкретное решение. Мы это указали непосредственно украинцам", – заявил Салливан.

Видео дня

Слухи об увольнении Залужного

Как писал УНИАН, 29 января Украину всколыхнуло сообщение, что Владимир Зеленский то ли планирует уволить Валерия Залужного, то ли уже сделал это. В тот же вечер эту информацию официально опровергли.

Однако позже СМИ смогли собрать картину происходящего за кулисами, и удостоверились, что Зеленский по крайней мере рассматривает возможность освобождения главкома ВСУ. Так, по данным Bloomberg, президент и командующий армии имеют несколько принципиальных разногласий – по мобилизации, по военной стратегии и по популярности в народе.

Вас также могут заинтересовать новости: