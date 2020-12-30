Подоляк подчеркнул, что работа в СНБО – это безопасность, а не "место реализации своих желаний".

Сергея Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, потому что того привлекали политические споры, а не командная работа.

Об этом в комментарии УП сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Если говорить прямо, то все-таки, государство – это правила и ответственность. Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО – это же не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган", – цитирует издание слова советника Ермака.

Подоляк подчеркнул, что работа в СНБО – это безопасность, а не "место реализации своих желаний".

"К сожалению, генерал Кривонос в течение длительного времени не хотел или не мог этого делать – не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде", – утверждает он.

Также Подоляк заявил, что Зеленский ценит профессионализм и готов не обращать внимание на традиции практики "свой/чужой".

"Принимая во внимание боевой опыт Сергея Кривоноса, Владимир Александрович оставил его на работе в СНБО. Даже несмотря на странную историю с его назначением в аппарат СНБО господином Порошенко в обмен на "снятие с выборной дистанции" в 2019 году. Президент Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины и в рамках современных концепций национальной безопасности", – ответил Подоляк, добавив, что "с каждым месяцем становилось все более очевидно, что Кривоноса не интересует командная работа".

"Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны", – отметил Подоляк.

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Автор: УНИАН