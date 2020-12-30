Свое увольнение Кривонос связал с собственным законопроектом "О территориальной обороне Украины".

Сергей Кривонос саркастически прокомментировал указ президента Владимира Зеленского, которым он уволил его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующим сообщением Кривонос поделился на своей странице в Facebook.

"Сегодня 29 декабря... На сайте Верховной Рады Украины есть только один Проект Закона «О территориальной обороне Украины» 4504, зарегистрирован 16 декабря 2020 года, с моим соавторством. Но... На сайте Президента Украины появился Указ о моем увольнении с должности заместителя Секретаря СНБО", - провел параллели уже экс-заместитель секретаря СНБО.

"Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить! Спасибо Президенту Украины, за новогодний подарок», - отметил он.

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Генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины.

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12 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

29 декабря Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Автор: Денис Прядко