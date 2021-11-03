Раньше было так, что электроэнергию, в случае необходимости, Беларусь покупала у Украины. Но украинская власть дохозяйствовалась до того, чтобы было наоборот. 2 ноября Украина запросила аварийную помощь на поставку электроэнергии из Беларуси. Необходимость в этом возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме. Ведь у Украины есть дефицит угля на государственных ТЭС.

К сожалению, эти проблемы не возникли "ниоткуда". Они возникли из-за неестественных, непродуманных действий властей. Правительство сделало все возможные и невозможные вещи для того, чтобы это произошло. Было очевидно, что если правительство у нас – это еще один департамент Офиса президента, то придет время, когда мы окажемся в неловкой ситуации, и нам придется стать перед кем-то на колени.

Например, у "Нафтогаза" была возможность, потребность и обязанность закупить газ, чтобы с ним у страны не возникло проблем. Но ничего не произошло, хотя весной цена на топливо била приемлемая и деньги у "Нафтогаза" были. Зато эти деньги – как сказали на Банковой правительству – были нужны на другие нужды, на закрывание дыр в бюджете. И вместо того, чтобы купить газ, "Нафтогаз" обменивал валютные средства, полученные от победы в Стокгольмском арбитраже, на закрытие каких-то текущих потребностей на запрос правительства. Мол, в конце лета, когда других потребностей не будет, тогда и закупим газ для Украины. Но в конце лета оказалось, "до свидания", газа нет! Россия взялась играть в свои игры.

Разве не было понятно, что придет зима? И что надо купить уголь у наших шахтеров? Было понятно

Это можно было просчитать? Можно было. И обращаться в Беларусь за электроэнергией мы не должны.

Еще одна история – с Энергоатомом, когда энергосистема Украины оказалась на грани развала. Или история с обеспечением углем. Разве не было понятно, что придет зима? И что надо купить уголь у наших шахтеров? Было понятно.

Сейчас говорят, что энергосистема Украины может развалиться, должны брать электричество в Беларуси. Ну, это же вещи, которые не продумать было невозможно. Но умудрились не продумать.

Могли ли мы раньше покупать в Беларуси те или иные энергоносители, даже несмотря на то, диктатор там у власти, и признаем ли мы его власть? Могли. Торгово-экономические отношения могут происходить даже при таких условиях. Ведь решения о продаже той или иной продукции в Польшу, Германию, Францию (несмотря на все объявленные санкции), принимаются, торговля происходит. Потому что Лукашенко туда свой нос не сует.

То есть мы тоже могли так раньше и могли бы сейчас. Но! В случае Украины есть несколько проблем.

Сейчас для Украины произошло две худшие вещи. С одной стороны мы унизились... Момент второй – получив это унижение, мы ничего не добьемся

Одна из них – Украина сначала сама ввела запреты на импорт российской и белорусской электроэнергии, играла в какие-то игры вместо того, чтобы нормально наперед просчитывать события и спокойно сказать любому диктатору "нельзя".

Вторая – Беларусь фактически потеряла свою международную правосубъектность. Сначала украинская власть на межправительственном уровне (на этом уровне мы можем что-то там торговать) договорилась о поставках электроэнергии. Но из России сделали окрик Лукашенко (которому было выгодно продать нам электроэнергию и на этом что-то наварить тихонько), и он дал задний ход, сказал, что теперь это политический вопрос.

То есть энергоносители мы не можем покупать по линиям, которые не завязаны на президента Беларуси лично. Путин сказал об Украине – все переговоры будут вестись персонально через Лукашенко. Мол, признавайте его президентом и будете иметь через него необходимые энергоносители и тому подобное...

Поэтому сейчас для Украины произошло две худшие вещи. С одной стороны мы унизились, потому что начали обращаться к Белоруссии как к государству в лице ее президента. Момент второй – получив это унижение, мы ничего не добьемся. Потому что Россия прямо говорит, что введет фактически эмбарго на поставки энергоносителей в Украину. И Беларусь будет вынуждена это решение выполнить. Так мы получили двойной позор и дополнительный энергетический кризис только из-за того, что не думали, как самих себя обеспечить.

Тарас Чорновил,политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины