В ВР поддержали развитие партнерства в сфере разведки полезных ископаемых.

Руководство украинского парламента опубликовало обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, Конгрессу и американцам.

В обнародованном на сайте Верховной Рады документе отмечается, что вклад США в поддержку Украины в самые сложные времена ее истории имеет решающее значение. Также ВР от имени украинского народа благодарит Штаты за поддержку независимости страны и предоставленную военную помощь:

"Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению глобального лидерства Соединенных Штатов. В то же время, мы твердо убеждены, что лидерство США на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями".

В Раде подчеркнули, что безопасность и стабильное развитие Украины обеспечиваются неизменной поддержкой США, которая сегодня как никогда важна как для украинского народа и армии, так и для безопасности и стабильности Европы.

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В обращении отмечается, что украинцы стремятся к миру, как никто другой в мире, и верят, что личная роль Трампа и его усилия станут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира "для Украины, Европы и всего мира":

"Верховная Рада приветствует инициативы президента США Дональда Трампа о начале переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, в частности в сфере разведки критически важных полезных ископаемых. Верховная Рада подтверждает, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а украинский народ - свободным и непокоренным".

Конфликт между Киевом и Вашингтоном

Недавно между Украиной и Соединенными Штатами Америки возникло дипломатическое напряжение из-за инцидента во время встречи президентов обеих стран.

28 февраля в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая завершилась спором.

Из-за конфликта не было подписано соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым. Также возникли опасения относительно возможного прекращения военной помощи Украине со стороны США.

В то же время президент Зеленский выразил уверенность в возможности восстановления конструктивных отношений с США, а Трамп дал понять, что Штаты до сих пор заинтересованы в подписании соглашения с Украиной и продолжении мирных переговоров.

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