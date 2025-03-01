По его словам, он разговаривал как президент людей, которые борются уже 3 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он благодарен президенту США Дональду Трампу и народу США за предоставленную помощь. Об этом он заявил в интервью Fox News, отметив, что украинцы больше всех хотят закончить боевые действия.

"Никто не хочет закончить войну больше, чем мы. Я просто говорю, что нам с США просто нужно быть на одной стороне, чтобы остановить Путина", - пояснил Зеленский.

По его словам, он разговаривал как президент людей, которые борются уже 3 года.

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"Мы открыты, чтобы остановить военну. Но я не могу изменить отношения украинцев к россиянам. Они убивают нас. Они наши враги. Мы должны осознавать реальность. Мы не отказываемся от урегулирования, мы должны все вместе сесть за стол, но с сильной позицией, вместе с нашими партнерами - Европой и гарантиями безопасность", - добавил президент.

Ведущий Брет Байер спросил, считает ли Зеленский, что публичная размолвка сейчас - хорошо для Украины?

"Я считаю, что это плохо для обеих сторон", – ответил украинский президент.

Помощь Украине от США

Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине после неудачных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Отмечается, это решение в случае, если будет принято, оно "будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, которые ожидают отправки в Украину".

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