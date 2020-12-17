В Верховной Раде отмечают, что Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках.

Украинская парламентская делегация будет участвовать в работе январской сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") в Facebook.

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"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ", - написала она.

По словам Ясько, в ноябре было принято решение, что зимняя сессия ПАСЕ 2021 года состоится "в так называемом гибридном формате".

"На человеческом языке это означает, что делегации, которые могут/хотят работать, едут в Страсбург, остальные делегаций примут участие онлайн. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ. Украина требует сильного голоса на международных площадках", - отметила она и добавила, что "COVID-19 не навсегда, а Украина вечна".

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Автор: Надя Пришляк