Кроме того, Полищук считает, что Украине есть чем поделиться с немцами.

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался о готовности к боевым действиями армий Украины и Германии.

Соответствующую оценку он озвучил в комментарии восточноевропейскому бюро азербайджанского издания Report.

"Сегодня украинская армия, и это не преувеличение, более подготовлена к участию в боевых действиях, чем германская. Я прекрасно знаю состояние, в котором пребывают вооруженные силы Германии. У нас есть чем поделиться с экономически сильной Германией, чтобы они были самодостаточными и в вопросах своей обороны", - заявил Полищук.

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Он напомнил, что Германия отказывается передавать оружие Украине, но работает в рамках "нормандского формата".

"Думаю, что это эволюционный процесс, и, если правительство и народ Германии решат, что нужно помогать Украине вооружением и военной техникой, мы будем готовы к этому", - отметил замминистра, добавив, что речь не идет о бесплатной передаче.

Напомним, накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок.

Поставки оружия из Германии: что нужно знать

Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии.

Украина неоднократно призывал Берлин предоставить Украине вооружение на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

Согласно сообщениям СМИ, экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. К аналогичным мерам прибегали Нидерланды, но недавно в стране изменили свою позицию.

Новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поддерживает поставки оружия Украине и настаивает, что позиция по этому вопросу остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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