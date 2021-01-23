Эксперты называют произошедшее на «Мотор Сич» рейдерским захватом, который был реализован Богуслаевым при помощи государственных институтов и правоохранительных органов, а также грубейшим в истории Украины нарушением прав акционеров.

Украинское внешнеполитическое ведомство и его глава Дмитрий Кулеба не учитывают контекст нынешних украино-китайских отношений, когда просят Китай ускорить поставку вакцин против COVID-19.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, директор «Института глобальных стратегий».

«Когда Украине понадобилась помощь от Китая в получении вакцин против COVID-19 в нашем МИДе вспомнили о стратегическом партнерстве и дружбе! Эти выглядит нелепо: после стольких «кидков», откровенно недружественных акций и т.п. надеяться на лояльность партнера, которого столько раз уже предали. Когда украинские СБУ и прокуратура арестовали акции китайских инвесторов, которые инвестировали миллиард долларов в «Мотор Сич», тем самым нарушив украино-китайское соглашение о взаимной защите инфестиций - о стратегическом партнерстве забыли? Когда украли у китайцев $ 3 млрд долларов на зерновых контрактах — о дружеских отношениях забыли?», — комментирует Карасев.

Как сообщил украинский МИД, Дмитрий Кулеба позвонил китайскому коллеге Ван И и попросил поскорее согласовать разрешение на поставку вакцины против COVID-19.

«Мы рассматриваем вопрос сотрудничества по вакцине не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины. В этом году Украина и Китай отмечают 10 лет с момента провозглашения стратегического партнерства. Искренне надеюсь, что на этом фоне Украина и Китай смогут показать большие положительные результаты в двусторонних отношениях», — цитирует высказывания министра Кулебы во время диалога с китайским коллегой пресс-служба украинского МИД.

Вадим Карасев считает непоследовательным такое поведение украинской власти: «Украино-китайская сделку по продаже акций «Мотор Сич» Киев заблокировал по просьбе США. Так кто же все-таки Киеву стратегический партнер? Чтобы не впустить китайских акционеров на «Мотор Сич» Украина включила всю мощь государственного аппарата для противодействия — СБУ, прокуратура, Антимонопольный комитет, аресты акций и суды! А теперь МИД почему-то считает, что нам дадут вакцины «вне очереди».

Карасев отметил, что Китай не будет использовать такой неподходящий с гуманитарной точки зрения момент для решения конфликтных вопросов с Украиной. Но «Киеву в Пекине еще много раз напомнят всю историю и «теплых отношений», и «стратегического партнерства». А учитывая, что с торговой точки зрения Китай Украине нужнее, чем Украина Китаю, и что на экспорте в Поднебесную во много держится наша экономика, наших дипломатов и политиков ничего хорошего не ждет. Раз Украина не умеет быть надежным другом, дружить с ней никому неинтересно».

Как известно, китайские акционеры несколько лет тому назад приобрели контрольный пакет акций ПАО «Мотор Сич» у его бывшего владельца Вячеслава Богуслаева. После сделки акции компании были арестованы по инициативе СБУ и Генпрокуратуры, Антимонопольный комитет тянет время с предоставлением разрешения на концентрацию акций китайскими инвесторами.

Благодаря такой ситуации, до сих пор экс-владелец «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев сохраняет полный контроль над компанией, а китайских инвесторов противоправными методами не допускают к управлению ею, хотя в покупку акций и развитие производства «Мотор Сич» бизнесмены из КНР инвестировали около миллиарда долларов.

Эксперты называют произошедшее на «Мотор Сич» рейдерским захватом, который был реализован Богуслаевым при помощи государственных институтов и правоохранительных органов, а также грубейшим в истории Украины нарушением прав акционеров.

Китайские акционеры обратились в международный арбитраж, где намерены взыскать с Украины ущерб в размере $ 3,5 млрд.

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Автор: УНИАН