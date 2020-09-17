Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук требует немедленно обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым в ОРДЛО гражданам Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
Кравчук отметил, что достигнутые в Париже договоренности лидеров Нормандского формата по обеспечению полного и безусловного доступа МККК к удерживаемым лицам выполняются только Украиной.
Он напомнил, что ОРДЛО и Российская Федерация не выполняют также договоренностей об обеспечении беспрепятственного доступа МККК, достигнутых во время встречи советников лидеров Нормандского формата, которая состоялась 11 сентября в Берлине.
Также Кравчук подчеркнул, что «Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине». В то же время все обращения относительно доступа МККК к удерживаемым гражданам Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО и Российской Федерации.
«Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица» - отметил Кравчук.
«Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК», - добавил он.
Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен, среди прочего, «к секретной донецкой тюрьме «Изоляция», печально известной из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания, и всем остальным застенкам».
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16 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. О чем договорились:
- Обсудили вопросы подготовки к очередному этапу освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Украинская сторона настояла, что украинцы «должны быть освобождены немедленно и без каких-либо политических условий».
- Всю ответственность на местные выборы на Донбассе украинская сторона в ТКГ переложила на парламент.
- Кравчук отметил, что украинская делегация уважает «нормандский формат» и Минские договоренности, а также уважает работу ОБСЕ и СММ в Украине.
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