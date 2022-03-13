Кроме известного статуса беженца, актуальным стал еще один инструмент – "временная защита".

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за международной защитой в Европейский Союз.

Как говорится в заявлении МИД в Facebook, кроме известного статуса беженца, актуальным стал еще один инструмент – "временная защита".

В частности, временная защита не означает получения статуса беженца, впрочем, лица, получившие временную защиту в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

Срок действия временной защиты один год - этот период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине.

Права лиц, пользующихся временной защитой:

- вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления);

- доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет);

- доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;

- обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);

- доступ к социальному обеспечению;

- доступ к медицинскому обслуживанию;

- право на соответствующую информацию о временной защите;

- возможность получить статус беженца в будущем;

- возможность вернуться в страну гражданства в любой момент.

Кроме того, конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты, определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. "Поэтому для того, чтобы ими воспользоваться, нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, которые занимаются вопросами временной защиты. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, который объясняет понятным им языком их статус и права", - говорится в сообщении.

На каких лиц распространяется временная защита:

- граждане Украины, которые вынужденно покинули Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск;

- лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, пользующиеся международной защитой или эквивалентным национальным защитой в Украине до 24 февраля 2022 года;

- члены семей первых двух категорий, в том числе муж/жена (включая и незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние неженатые дети или дети их мужа/жены (без разницы, были ли они рождены в браке или вне брака или усыновленные), а также их близкие родственники, которые проживали вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину, и которые полностью или преимущественно находились на содержании людей из первых двух категорий;

- граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с законодательством Украины, и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.

В МИД обращают внимание, что статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются (в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места проживания, возможностях передвижения, объеме помощи и тому подобное).

"Учитывая то, что каждая страна имплементирует эти международные статусы в собственное законодательство с определенными различиями, рекомендуем принимать решение о получении того или иного статуса только после получения полной информации от официальных органов страны вашего пребывания", - заявили в МИД.

Война против Украины: