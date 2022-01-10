Берлин призвали "отказаться от блокадной позиции".

Германия несет ответственность за ситуацию в Украине и должна обеспечить страну оборонительным вооружением.

Такое заявление посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал в комментарии газетам немецкой медиагруппы Funke, передает журнал Der Spiegel.

Читайте такжеГлава МИД Германии не поддержала поставки оружия УкраинеМельник призвал Германию отказаться от "имеющейся абсолютно морально опасной блокадной позиции" и "срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".

По его убеждению, Германия несет "такую же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль".

Кроме того, дипломат призвал правительство Германии усердно работать над тем, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО и ЕС.

"Потому что только в том случае, если Украина станет неотнятной частью Североатлантического пакта, Путин навсегда избавится от соблазна напасть на нас", - сказал Мельник.

На сегодня опасность российского вторжения в Украину остается высокой.

"Все сигнальные огни мигают ярко-красным", - говорит посол.

Напомним, 22 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. При этом представитель правительства ФРГ добавил, что сам Берлин предпочитает "нормандский формат" с участием Германии, Франции, Украины и России.

Президент Франция Эммануэль Макрон заявил, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем предлагает провести встречу в "нормандском формате".

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