Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи из-за сложной эпидемической ситуации с COVID-19.
Читайте такжеИндийские власти игнорировали предупреждения об опасной мутации коронавируса - СМИКак сообщили в пресс-службе главы государства, Зеленский встретился с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой.
"Знаю, что правительство рассматривает возможность оказать гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", – сказал Зеленский и пожелал здоровья народу Индии.
Коронавирусный кризис в Индии
- В Индии второй день подряд фиксируют антирекорды по количеству новых заражений коронавирусом. В четверг, 6 мая, COVID-19 обнаружили у 414 188 человек.
- В индийских мегаполисах ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля: от болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низким уровнем вакцинации и более заразными штаммами вируса.
- Эксперты боятся, что катастрофа в Индии из-за COVID-19 может быть страшнее, чем кажется.
- Кабинет министров Украины со 2 мая запретил пересекать государственную границу иностранцам, прибывшим из Индии.
- Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди потребовал, чтобы правительство срочно вакцинировало всю страну для обуздания второй волны эпидемии коронавируса.
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