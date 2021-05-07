Зеленский считает, что в ближайшие дни Индия получит гуманитарный груз от Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи из-за сложной эпидемической ситуации с COVID-19.

Читайте такжеИндийские власти игнорировали предупреждения об опасной мутации коронавируса - СМИКак сообщили в пресс-службе главы государства, Зеленский встретился с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой.

"Знаю, что правительство рассматривает возможность оказать гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", – сказал Зеленский и пожелал здоровья народу Индии.

Коронавирусный кризис в Индии

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Автор: Светлана Закелова