Президент заявил, что обсуждал этот вопрос с генсеком НАТО и "за кулисами" Альянса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ставит себе задачу принять участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на полях пресс-конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", который проходит в селе Гута Ивано-Франковской области.

"Мы ставим такую задачу и проговаривали это с генсекретарем НАТО и за кулисами, скажем так, учитывая отношения с отдельными лидерами, обсуждали участие Украины в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году", - сообщил Зеленский.

Читайте такжеЗеленский выдвинул требования по ситуации на ДонбассеПо его словам, для Украины главное - это принять участие в этом событии "в том или ином виде".

"А также, чтобы в 2022 году мы имели конкретный проект, конкретную перспективу именно с датами, когда или в течение какого конкретного срока нас видят равноправным членом Альянса", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин рассказала о приоритетах по взаимодействию Украины с НАТО на следующий год.

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