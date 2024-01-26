Глобальный саммит мира с участием мировых лидеров должен состояться в Швейцарии, но пока точная дата этого саммита не определена.

Украина пригласила лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите мировых лидеров в Швейцарии. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал во время интервью для Reuters.

"Мы безусловно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне - на уровне президента Китайской Народной Республики", - подчеркнул Жовква.

По его словам, участие Китая в саммите будет очень важным для Украины.

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"Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире для того, чтобы они передали китайской стороне, как важно участвовать в таком саммите", - сказал Жовква.

Как известно, лидер КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации объявили о партнерстве "без ограничений" между странами за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор Китай резко увеличил импорт российских энергоресурсов.

Нейтральная Швейцария согласилась принять украинский мирный саммит по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, но точная дата или место проведения еще не были определены. Как отметил Жовква, команды до сих пор прорабатывают детали.

Недавно в швейцарском городе Давос состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации Формулы мира Зеленского. В этой встрече участвовали представители 82 стран.

Формула мира предусматривает восстановление территориальной целостности Украины, вывод всех российских войск, защиту путей поставок продовольствия и электроэнергии, ядерную безопасность и освобождение всех заключенных войны.

"Мы поговорим об определенной дорожной карте для воплощения этой мирной формулы", - сказал Жовква.

Ранее представитель Китая участвовал во встрече советников, которая летом состоялась в Саудовской Аравии.

Отношения Украины с Китаем - последние новости

Недавно китайский премьер отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Топ-чиновники КНР намеренно игнорируют личные разговоры с украинским лидером - из-за связей Китая с Россией.

Ранее на сайте МИД Китая был обнародован пресс-релиз под названием "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В этом документе не сказано, что Россия является агрессором, а Украина – жертвой агрессивной войны.

В релизе также не упоминается, что именно Россия начала неспровоцированную полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай также не призывает Россию вывести все оккупационные войска со всей украинской территории и прекратить убивать мирное население.

Вместо этого Китай выступает за прекращение боевых действий при этом все стороны должны "провлять сдержанность" и сделать невозможным углубление кризиса или его выход из-под контроля.

Пекин отмечает, что "все стороны должны поддержать Россию и Украину работать в этом направлении и как можно скорее возобновить прямой диалог с целью постепенной деэскалации ситуации и в конечном итоге для достижения всестороннего режима прекращения огня". Также Китай выступает против санкций в отношении РФ.

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