Сейчас МИД работает над реализацией этой задачи.

Украина стремится организовать телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и руководителем Китая Си Цзиньпинем. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в комментарии Bloomberg.

Дипломат отметил, что сейчас Украина готовит проведение саммита лидеров стран мира, на котором хочет продвигать свою Формулу мира. По словам Кулебы, разговор Зеленского с Си Цзиньпинем важен в контексте этой подготовки.

"Есть вещи, о которых они могут говорить", – сказал Кулеба, отметив что предложенная Зеленским Формула мира – это "путь к восстановлению длительного справедливого мира в Украине".

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Контакты Украины и Китая: последние новости

За время полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский лишь раз имел прямой разговор с китайским лидером Си Цзиньппинем - в апреле прошлого года. Правда за месяц до того Си Цзиньпин лично приезжал в Москву. Кроме того, китайский лидер уже несколько раз за последние два года встречался с беларуским диктатором Александром Лукашенко.

На днях президент Зеленский заявил, что хотел бы лично встретиться с лидером Китая, поскольку он способен принять важные решения.

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