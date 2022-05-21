Президент Украины передал премьеру Португалии конкретный перечень того, что необходимо украинским военным для обороны Украины.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявляет, что его страна изучает возможности удовлетворения запросов Украины, которые касаются оборонной поддержки и заявляет о готовности оказать всю возможную помощь, но избегает четкого ответа, будут ли Украине предоставлены противокорабельные ракетные системы Harpoon.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кошта сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В частности, у Кошты уточнили, готова ли Португалия стать первой страной, которая предоставит Украине противокорабельные ракетные системы Harpoon.

"Португалия уже предоставила Украине всю ту поддержку, которая была в ее силах, чтобы помочь Украине", - заявил премьер и добавил, что речь идет о помощи, направленной на защиту всей украинской территории и защиты права на самоопределение.

"В отношении конкретных запросов, мы проверяем наличие таких ресурсов", - сказал Кошта.

Он отметил, что Португалия будет прилагать большие усилия в рамках НАТО для усиления восточного фланга Альянса, и в частности с целью развертывания сил в Румынии и Литве.

"Все, что мы сможем предоставить Украине, будет предоставлено", - сказал Кошта.

Отдельно Кошта заявил, что Португалия уже передала Украине военную помощь, в том числе летальное оружие в рамках тех запросов, которые были получены от Украины.

Премьер заявил, что Украина получала помощь в соответствии с возможностями, которые имеет Португалия, потому что у нее есть не все, что просит Украина.

В то же время, как заявил Кошта, Португалия и в дальнейшем будет оказывать помощь, и в связи с этим в Украину прибудет самолет с военным оборудованием.

"Сегодня президент Зеленский сформулировал очень конкретные запросы, и по удовлетворению этих потребностей мы будем уточнять наши возможности", - подчеркнул Кошта.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что провел сегодня плодотворные переговоры с председателем португальского правительства.

"Мы обсудили широкий круг вопросов, которые связаны с нашей защитой, защитой Украины", - сказал Зеленский.

В частности, президент подтвердил, что сегодня речь шла о дальнейшей оборонной помощи от Португалии и о привлечении к ответственности военных преступников.

Также Кошта заявил о намерении оказать поддержку Украине, чтобы она достигла победы в войне и гарантировала мир для Европы.

"Будем делать для Украины все, что есть в наших возможностях", - заявил Кошта.

Отметим, Harpoon одна из самых популярных противокорабельных ракет в мире.

США уже работают над потенциальным решением передать Украине дальнобойные противокорабельные ракеты для того, чтобы Украина могла разблокировать свои порты в Черном море. Существует только два варианта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon от Boeing или Naval Strike Missile от норвежской Kongsberg и американской Raytheon Technologies.

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