Договоренности будут касаться обороны, энергетики, социальной жизни, строительства жилья, поставки медицинского оборудования.

Украина рассчитывает получить договоренности на миллиарды евро по результатам нынешней Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024). Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил во время церемонии открытия мероприятия сегодня в Берлине.

"В начале этого года, когда мы договаривались с Олафом, господином канцлером, об этой конференции, я просил о том, чтобы это стало максимально практичным и конкретным. Чтобы мы вышли из этой конференции не только с риторикой, а с соглашениями, которые станут экономическим ростом для наших стран и новой силой для наших обществ – Украины и Германии. Я рад, что именно такой характер конференции был обеспечен", – отметил глава государства.

Он проинформировал, что сейчас и на уровне правительственном, и на уровне общин, и на уровне компаний готовятся к заключению сотни соглашений.

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"Также здесь присутствуют и наши друзья из стран-партнеров, и не только из Европы. С этой конференции мы выйдем с договоренностями на миллиарды евро и для нашей обороны – по производству в Украине военной техники и оружия; и для нашей энергетики – для ремонтов и развития новой и более современной энергетики; и для нашей социальной жизни – и это касается, в частности, образования, строительства жилья, поставки медицинского оборудования", – подчеркнул Зеленский.

Международная помощь

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз выделит Украине 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility. Средства выделят уже в конце этого месяца, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен на Конференции по восстановлению Украины в Берлине. Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что еще 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для помощи Украине в июле.

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