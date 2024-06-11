Украина рассчитывает получить договоренности на миллиарды евро по результатам нынешней Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024). Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил во время церемонии открытия мероприятия сегодня в Берлине.
"В начале этого года, когда мы договаривались с Олафом, господином канцлером, об этой конференции, я просил о том, чтобы это стало максимально практичным и конкретным. Чтобы мы вышли из этой конференции не только с риторикой, а с соглашениями, которые станут экономическим ростом для наших стран и новой силой для наших обществ – Украины и Германии. Я рад, что именно такой характер конференции был обеспечен", – отметил глава государства.
Он проинформировал, что сейчас и на уровне правительственном, и на уровне общин, и на уровне компаний готовятся к заключению сотни соглашений.
"Также здесь присутствуют и наши друзья из стран-партнеров, и не только из Европы. С этой конференции мы выйдем с договоренностями на миллиарды евро и для нашей обороны – по производству в Украине военной техники и оружия; и для нашей энергетики – для ремонтов и развития новой и более современной энергетики; и для нашей социальной жизни – и это касается, в частности, образования, строительства жилья, поставки медицинского оборудования", – подчеркнул Зеленский.
Международная помощь
Как сообщал УНИАН, Европейский Союз выделит Украине 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility. Средства выделят уже в конце этого месяца, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен на Конференции по восстановлению Украины в Берлине. Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что еще 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для помощи Украине в июле.