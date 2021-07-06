Заместитель министра подчеркнула, что свое господство в Крыму РФ пытается закрепить путем превращения полуострова в "огромную военную базу".

В оккупированном Россией Крыму уже размещены потенциальные носители ядерного оружия. РФ превращает территорию полуострова и окрестных вод «в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время всеукраинского форума «Украина 30. Международная политика».

По ее словам, самые острые проблемы, созданные российской оккупационной властью, – это беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования несогласных с режимом, а также нарушение норм международного гуманитарного права, в частности, замещение населения оккупированной территории гражданами РФ.

«Россия постоянно увеличивает количество военнослужащих и техники в оккупированном Крыму», - отметила она.

Читайте такжеРазумков подписал закон об отмене штрафов за въезд/выезд в ОРДЛО через РоссиюЗаместитель министра напомнила, что недавно под видом военных учений Кремль на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе и в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов.

"Кроме того, российский президент предоставил росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это, действительно, создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности в Украине, в мире и Юго-Восточной Европе", - подчеркнула Джапарова.

Она также подчеркнула, что Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия.

«Реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия», - заявила дипломат.

По ее словам, свое господство в Крыму РФ пытается закрепить путем превращения полуострова в «огромную военную базу» и одновременно подавляет все возможные формы противодействия оккупации.

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Автор: Антонина Доломанжи