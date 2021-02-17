Руководитель МИД заявляет, что давно пора предоставить Украине План действий относительно членства в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) не держать решение о предоставлении Плана действий относительно членства Украины в «заложниках» российских мифов об экспансии на восток.

Об этом говорится в статье Кулебы «Почему Украина до сих пор не в НАТО?», опубликованной на сайте американской неправительственной аналитической организации «Атлантический совет».

Руководитель МИД Украины заявил, что глубоко благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за четкий сигнал, что ни одна посторонняя страна не имеет права ветировать стремление Украины и Грузии вступить в НАТО, и время разделения мира на сферы влияния закончилось.

Кулеба подчеркнул, что недавно Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отметил, что «двери НАТО остаются открытыми» и НАТО остается преданным решению Бухарестского саммита Альянса в 2008 году о том, что Украина в будущем станет членом НАТО.

«Это важно, но похоже, давно пора для всех стран-членов НАТО сделать долгожданный шаг вперед и предоставить План действий относительно членства Украины и Грузии. Не надо держать это решение в заложниках мифов и страхов, которые затмевают наше стратегическое мышление и искажают аргументы» , - подчеркнул Кулеба.

Он заявил, что ложные мифы и страхи происходят от российских дезинформационных кампаний, которая она сочетает с военными операциями, чтобы оправдать свои агрессивные действия.

По словам министра, РФ распространяет мифы о якобы экспансии НАТО, от которой Россия «защищается». По его убеждению, именно такие мифы сформировали российский аргумент, что Запад не должен «провоцировать» Россию расширением на восток.

В то же время Кулеба обратил внимание, что ключевым уроком, начиная с 2000-х годов, должно стать понимание, что ничто так не поощряет агрессию Кремля, как российские призывы «не провоцировать Россию».

«Мы должны прислушиваться к сигналам России осторожно, но мы не должны позволять этим сигналам направлять нас в принятии стратегических решений», - подчеркнул Кулеба.

«Украинцы понимают, что План действий относительно членства - это не то же, что членство, но это, все-таки, направило бы четкий сигнал, что идея будущего членства в НАТО не является лишь декларацией. Этот шаг доказал бы, что Альянс придерживается своих собственных обязательств, взятых в Бухаресте в 2008 году. Это направило бы четкий сигнал, что НАТО настроено защищать свои ценности демократии и свободы, в соответствии с которыми право государств выбирать их собственное будущее является фундаментальным», - заявил руководитель МИД.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участницей программы расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program - EOP)

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

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По его словам, Украина получит возможность сблизиться с НАТО, как это делают другие страны-партнеры в рамках Программы расширенных возможностей, - Финляндия, Швеция, Грузия, Иордания и Австралия.

В Министерстве иностранных дел планировали провести со странами-членами НАТО технические консультации о детальном определении формата участия Украины в EOP.

25 ноября правительство направило президенту предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО.

В декабре стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре передаст странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей.

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Автор: Виталий Саенко