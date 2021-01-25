Предыдущая администрация Дональда Трампа планировала назначить послом США в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.

Администрация президента США Джо Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла в Украине.

Читайте такжеПосол США назвал имя нового возможного спецпредставителя по Украине вместо ВолкераОб этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в интервью на телеканале "Украина 24".

"Был генерал Дейтон, уже почти завершилась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу, и новая администрация Байдена будет искать нового кандидата на эту должность", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что новая Администрация в США еще не сделала реальный выбор.

"Я хочу, чтобы все поняли одну вещь: Байден не просыпается и не ложится спать с мыслью о том, что же сделать для Украины, и какого посла туда назначить. Я вам больше скажу: даже Россия, о которой мы, естественно, сейчас много говорим, не будет главным вопросом на внешнеполитической повестке дня администрации Байдена", - сказал Кулеба.

Также глава МИД выразил уверенность, что, когда президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден встретятся, то легко найдут общий язык.

Назначение посла США в Украине: детали

23 сентября 2020 года Комитет Сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона, предложенную Дональдом Трампом на должность посла в Украине.

Комитет рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить Дейтона в должности посла в Украине.

На прошлой неделе кандидат Байдена на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что Администрация Байдена внимательно рассмотрит кандидатуру Дейтона.

Предыдущий посол США в Украине Мари Йованович завершила свою работу в конце мая 2019 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко