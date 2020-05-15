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Трамп предложил Сенату кандидатуру посла США в Украине

00:05, 15 мая 2020
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", – говорится в сообщении.

Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке. Он хорошо знаком с ситуацией в Украине и в настоящее время является военным советником США для Украины в сфере обороны.

Как сообщал УНИАН, ранее американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине.

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