Трамп предложил Сенату кандидатуру посла США в Украине

На пост посла в Украине номинирован генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон.

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", – говорится в сообщении.

Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке. Он хорошо знаком с ситуацией в Украине и в настоящее время является военным советником США для Украины в сфере обороны.

Как сообщал УНИАН, ранее американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине.