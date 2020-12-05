Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что усилия на пути интеграции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) удваиваются.
Об этом Таран сказал в интервью “Урядовому курьеру”, сообщает Министерство обороны.
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"Мы четко определяем свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников НАТО о принятии такого решения на предстоящем саммите Альянса в 2021 году", - отметил Таран.
По словам министра, об этом он говорил во время встречи на этой неделе с чрезвычайными и полномочными послами и военными атташе государств-членов Альянса, аккредитованными в Украине.
"Отступления от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", - подчеркнул Таран.
Также министр заверил, что обретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора - это стратегический курс государства.
Кроме того, добавил он, планируется достичь в максимально сжатые сроки достаточной совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими силами государств Альянса, а также существенно активизировать реформы, направленные на достижение соответствия критериям членства в НАТО.
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