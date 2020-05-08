"Это был выстрел себе в ногу": СМИ рассказали о реакции в ОП на отзыв грузинского посла

В ОП заявили, что Украина не будет прибегать к зеркальным действиям.

Украина не будет отзывать своего посла из Грузии, ведь решение Тбилиси отозвать посла Теймураза Шарашенідзе имеет «эмоциональный характер».

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источник в Офисе президента.

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"Украина не будет делать зеркальные действия и отзывать посла Долгова из Грузии. Решение грузинской стороны носит эмоциональный характер. Это был выстрел себе в ногу", – сказал собеседник.

Данное решение грузинские власти приняли в связи с назначением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

По словам собеседника ZN.UA в Киеве далеки от мысли, что грузинская сторона выполнит свои угрозы разорвать дипотношения, которые звучали ранее, в связи с перспективами назначения Михеила Саакашвили в правительство на должность вице-премьера. "Это блеф", – заявил собеседник, который выразил надежду, что через определенное время Тбилиси вернет своего посла в Киев.

"Мы не раз четко говорили грузинской стороне: вы преувеличиваете роль этого человека в Украине. Отношения Украины и Грузии куда шире и богаче и они не должны зависеть от фактора Михеила Саакашвили", – отметил собеседник.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили считает, что сам факт его назначения свидетельствует, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги".

В свою очередь министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что посол Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозван в Тбилиси для консультаций из-за назначения Саакашвили.