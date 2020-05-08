"Украину надо вытаскивать из болота": Саакашвили рассказал о разговоре с Зеленским

По словам Саакашвили, на такой шаг способен только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет.

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что Украину надо вытаскивать из болота. По его мнению, это может сделать только президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня я имел продолжительную и интересную встречу с президентом Зеленским. Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус кво, а статус кво — это болото", - написал он в посте на странице в Facebook.

По словам Саакашвили, на такой шаг способен только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет.

"И у которого есть амбиции остаться в истории Украины человеком, который смог что-то сделать для своего народа и для каждого украинца", - отметил Саакашвили.

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В июле 2017 года Петр Порошенко лишил Михеила Саакашвили украинского гражданства. В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам и тот принял предложение.

Однако в Грузии заявили, что они до сих пор требуют экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были отозвать посла с Украины.

Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за его назначение вице-премьером. Впоследствии Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.