Точная дата встречи будет согласована на следующей неделе.

Заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз при персональном участии делегаций состоится в феврале 2021 года.

Об этом сообщает служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года. Между тем, договорились держать диалог на высоком политическом уровне до скорейшей возможности физического визита украинской делегации в Брюссель", - пояснила Стефанишина.

Также сказано, что среди вопросов нынешнего Совета ассоциации - продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, подписание Соглашения об совместном авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепление экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного суда и др.

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"На следующей неделе мы вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем имеем запланированный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которой уже сможем говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации", - сказала Стефанишина.

Напомним, заседание Рады ассоциации Украина-Европейский Союз отсрочено.

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Автор: Виталий Саенко