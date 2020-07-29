Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

Зверобой и Федина в октябре опубликовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом.

Народному депутату от «Евросолидарности» Софии Федине вручили обвинительный акт по факту угроз в прямом эфире президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в сообщении «Европейской солидарности».

«На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд», – уточнила Федина.

Читайте такжеВенедиктова представила своего первого заместителя (фото)

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" Федина и волонтер Маруся Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября.

Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках для жизни главы государства. Они подчеркивали недопустимость подобного поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы очень красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

10 февраля 2020 года Печерский райсуд Киева применил к Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства с необходимостью носить электронный браслет. 10 марта суд применил к Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

8 мая судья вернула прокурору ходатайство о продлении меры пресечения Зверобой. С тех пор к Зверобой не применяется никакая мера пресечения. 12 мая ГБР завершило досудебное следствие по делу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram