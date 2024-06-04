Заявление Радева совпало по времени с высказываниями чиновников Кремля о том, что НАТО виновато в том, что Россия развязала войну в Украине.

Президент Болгарии Румен Радев обвиняет НАТО в участии России в войне в Украине и в том, что это грозит "эскалацией" и "ядерным Армагеддоном". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что заявление Радева совпало по времени с высказываниями чиновников Кремля о том, что НАТО виновато в том, что Россия развязала войну в Украине, и что конфликт ведет к ядерной эскалации.

Издание напоминает, что слова Радева прозвучали после того, как некоторые страны-члены НАТО дали Украине разрешение на использование своего оружия на территории России. Пока что этого не было сделано, хотя некоторые страны сообщили, что никогда не вводили таких ограничений. Решение было принято после того, как в последние недели Россия начала новое наступление на Харьков.

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"С решением разрешить атаку западным оружием вглубь России и с формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта эти красные линии уже пересечены, и, к сожалению, наши политики становятся частью таких неадекватных решений со всеми вытекающими последствиями", - сказал Радев.

Он также озвучил свою позицию относительно отправки войск на фронт в Украине. СМИ напоминает, что на прошлой неделе Радев посетил Венгрию, во время визита он и его венгерский коллега Тамаш Шуйок выступили против ввода войск в Украину. Впоследствии и.о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев заявил, что эта тема вообще не стоит на повестке дня.

Радев заявил, что никогда не утверждал, что Болгария решила направить свои войска в Украину.

"Наши так называемые евроатлантические партнеры - трусы и не способны самостоятельно принять такое решение, потому что знают, что будут отлучены, отвергнуты обществом", - сказал он.

Отношения Украины и Болгарии - последние новости

В марте Болгария отправила Украине первые 30 вагонов с бронетранспортерами. Министр обороны страны высоко оценил самоотверженность 240 военнослужащих, участвовавших в операции.

Тодор Тагарев высоко оценил самоотверженность 240 военнослужащих, участвовавших в операции, расходы на которую превысили 170 000 левов (87 000 евро).

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