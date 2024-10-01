Не все пункты плана победы можно проговаривать публично, отметил советник главы Офиса президента.

В широком смысле план победы президента Украины Владимира Зеленского представляет концепцию того, что такое современное международное право, которое должно работать и объясняет, что такое Украина с точки зрения глобального политического процесса.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона рассказал, что укладывается в плане победы президента Зеленского в концепт победы. Он пояснил, что все пункты плана победы не будут проговорены украинцам, потому что там есть компоненты военные и юридически-военные, которые точно нельзя обсуждать в публичном пространстве. "Партнеры на определенном уровне это могут знать, имеется в виду руководители стран, которые помогают Украине. Широкой общественности знать количество, чего, где и как оно будет использоваться - это лишнее, по правилу войны как таковой", - отметил Подоляк.

Если говорить о самом плане победы - это принуждение России к адекватному глобальному поведению. "Пока РФ не потерпит тактических поражений, не только на поле боя, но и экономических, дипломатических, любых других. По крайней мере, пока не потеряет ощущение безнаказанности как таковой. Она не будет с вами разговаривать. Она не будет соблюдать правила международного права и не будет сидеть за столом переговоров. Фиктивно может, а на самом деле - нет", - акцентировал он.

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Сегодня для России концепция выигрыша в войне также изменилась, поскольку они осознают, что не возьмут под тотальный контроль всю Украину. Но, они понимают, если они не останутся на территории Украины - они проиграли. "Если они остались, даже на той части оккупированной территории, которые временно под их контролем, они не проиграли войну. И тогда они не несут никакой ответственности. И тогда могут продолжать существовать в том состоянии, в котором они существуют", - добавил советник.

Подоляк отметил, что абрисы победы в плане достаточно просты - это масштабные социальные протесты в РФ:

"Военным путем освобождать всю территорию для современного типа войны - это нонсенс. Потому что вам надо создать давление на определенных направлениях отдельно военное, отдельно экономическое".

Военное давление означает масштабирование соответствующих военных действий на территорию России. Оно может быть сухопутное, как в Курской области. Однако, территория России слишком огромна и атаковать более 80 регионов РФ слишком сложно. "Но, вы можете масштабировать войну за счет масштабных ударов в глубину территории РФ, чтобы практически каждый военный объект, а их много, практически везде по территории России. И тогда люди чувствуют войну, как таковую", - подчеркнул Подоляк.

Россия может быть "на понтах" только когда играет не по правилам. Но, как только перенести любые действия на территорию РФ, то выясняется, что они крайне всего боятся. "А что такое страх граждан РФ - это резкий протест. Это и есть финал справедливой войны", - пояснил он.

Президент Украины достаточно четко говорит, что нужно перейти к логически продуманным адекватным оценкам происходящего. "Хотите переговоров - хорошо. Но переговоры не на условиях России, а только через принуждение России", - пояснил Подоляк.

План победы говорит о том, что нужно перестать считаться с мифами и жить в иллюзиях. РФ должна быть обязательно наказана за преступление, а это возможно только при факторе проигрыша в войне. "Это не значит, что военным путем вы должны освобождать все территории. Это означает, что вы должны нанести чувствительные поражения на тех или иных направлениях. Курская операция - это один из таких примеров, другой - это масштабирование ударов в глубину России, экономика - это третье", - акцентировал он.

При этом в вопросе революционного процесса в России речь идет о сносе политической элиты путинского типа. Это не означает распада РФ, которого опасаются западные партнеры. "Сделайте так, чтобы они проиграли как можно быстрее и смогли сменить свою элиту. И сесть за стол переговоров", - добавил советник.

Для Украины каждый день имеет значение, поскольку РФ уже абсолютно откровенно, ежедневно бьет по гражданским украинцам. Поэтому, чтобы план победы начал работать, не нужно ждать 5 ноября. "Это не вопрос дождаться результатов выборов (в США, - УНИАН). Мне кажется, что действующая администрация четко понимает свою историческую миссию. Эта миссия должна, в том числе базироваться на том, что надо вернуть мир к пониманию, что такое международное правило, что такое глобальное лидерство и почему нельзя нарушать международные правила", - отметил Подоляк.

Он добавил, что президент Украины выполнил свою задачу и объяснил логику процесса партнерам, что надо сделать. "Теперь на столе лежит документ, надо принять соответствующие логистические решения. И это должно быть сделано в течение октября месяца, в том числе, возможно, на заседании "Рамштайн". То есть, ответы должны быть получены гораздо раньше, чем будут результаты выборов в Соединенных Штатах", - резюмировал Подоляк.

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, не все пункты плана победы Владимира Зеленского будут обнародованы украинцам из соображений безопасности. Поскольку то, о чем идет речь в публичном пространстве, слышит и враг. Ермак отметил, что "реализацию этого плана важно увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, победах наших военных, наших Вооруженных сил".

Стоит отметить, что на прошлой неделе во время визита в США Зеленский представил план победы и объяснил каждый пункт действующему президенту Джо Байдену, кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис соответственно, членам Палаты представителей и членам Сената, а также лидерам стран, присутствующим на Генассамблее ООН.

12 октября Байден проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии на уровне лидеров (формат "Рамштайн"). Ожидается, что на этой встрече будет рассматриваться план победы Украины.

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