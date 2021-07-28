В Германии отметили необходимость продолжения диалога сторон по реализации евроинтеграционного курса Украины.

В Офисе президента (ОП) предлагают Германии подписать двустороннюю декларацию о признании европейской перспективы Украины.

Как сообщает сайт президента Украины, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Маттиасом Люттенбергом.

Собеседники обсудили вопросы европейской интеграции Украины, в частности, возможность подписания двусторонней декларации относительно европейской перспективы Украины.

В свою очередь, Люттенберг отметил важность выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он также согласился с необходимостью продолжения диалога сторон по реализации евроинтеграционного курса Украины.

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Жовква отметил недопустимость любых инициатив по возобновлению диалога ЕС - Россия на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий.

Собеседники также согласились с важностью углубления взаимодействия в контексте реализации евроатлантического курса Украины.

Кроме того, Жовква проинформировал Люттенберга о позиции Украины по реализации проекта "Северный поток-2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для Украины, так и для всей Европы. Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку-2", которые инициировало наше государство.

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Автор: Виталий Саенко