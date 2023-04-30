Попытки политика оправдаться и призвать к переговорам с агрессором подверглись сокрушительной критике.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на слова бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала правильной свою политику в отношении России.

Подоляк назвал ее слова попыткой оправдаться и раскритиковал политика за призывы к переговорам со страной-агрессором.

"Экс-канцлер Меркель, поставившая Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается: "Я сделала все, чтобы Россия не начала войну, и поэтому получила... российский дешевый газ". Фантастика. Ведь война не началась, правда? Далее автор Минско-Нормандского формата продолжает: "Надо думать о переговорах, не все миротворцы мыслят по-путински". Один вопрос: переговоры о чем? Опять о дешевом газе от РФ? Но обязательно ли это должно быть... Ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное – с кем? С официально признанными международными военными преступниками? Неужели после 430 дней жестокой войны можно настолько глубоко презирать свободу, настолько откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту?", – написал советник главы ОПУ в Twitter.

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Он также призвал Меркель прекратить оправдываться.

"Если не можете исправить ошибок прошлого – просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора", – резюмировал он.

Роль Меркель в урегулировании на Донбассе

Ангела Меркель, занимавшая должность федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 год, была привлечена к рабое так называемого Минского процесса и переговорного "нормандского формата", целью которых было урегулирование ситуации на Донбассе.

В то же время после того, как Россия начала свою агрессию против Украины в 2014 году, возглавляемая Меркель Германия только расширяла экономическое сотрудничество со страной-агрессором. К примеру, в это время было начато строительство газопровода "Северный поток-2, что позже немецкие СМИ назвали главным позором страны последних лет.

Меркель выступала против предоставления Украине конкретного плана действий для вступления в НАТО на саммите 2008 года и до последних дней в должности лично блокировала любую военную помощь Киеву. Эти действия, по мнению многих экспертов и политиков, способствовали тому, что Россия в конце концов решилась на полномасштабное вторжение в Украину. В частности, в прошлом месяце в Бундестаге заявили, что Меркель ответственна за войну в Украине.

Несмотря на все это, экс-канцлер публично заявляет, что все приложенные ею усилия для прекращения российской агрессии были правильными.

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