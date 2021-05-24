По словам Подоляка, в результате данной операции сам Лукашенко, Беларусь в целом окончательно перешли в разряд максимальной «токсичности» и «нерукопожатности».

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием бывшего редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича актом международного терроризма.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс – это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно. Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу «о минировании» и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру», - заявил он.

Подоляк отметил, что этот «фантастический по цинизму и изощренности» акт нынешнего белорусского государства требует обязательной жёсткой юридической оценки: минимально это может быть «запрет на небо», изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного «иезуитского сценария».

Советник руководителя ОП подчеркнул, что ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают «смертоносные прецеденты».

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«Понятно, что официальный Минск равнодушен к собственной репутации и потому средств воздействия не так много - только изоляции и только существенные финансово-торговые ограничения. Понятно также, что если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения...», - убежден он.

Также Подоляк особо отметил и ещё один важнейший аспект этой истории. «В результате данной операции сам Лукашенко, Беларусь в целом окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности. Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше не возможен», - добавил он.

По его мнению, единственный путь у Лукашенко - окончательно «растворить» свою страну в РФ.

«Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей «спецоперации» с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши «полезные», скажем так, медийные субъекты...», - считает Подоляк.

Дело Протасевича и Путило: что известно

В ноябре 2020 года в отношении учредителя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего редактора канала Протасевича Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по двум статьям - "об организации массовых беспорядков" и "об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" .

В СК утверждают, то в их Telegram каналах содержались призывы к протестам, блокированию дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий.

После этого Путило и Протасевича объявили в розыск.

7 февраля 2021 года СК Беларуси обратился к Генеральной прокуратуре Польши с просьбой экстрадировать Путило и Протасевича.

Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича

Вчера, 23 мая, в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.

После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что "совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича". "Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором крупнейших белорусских независимых Telegram-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может грозить смертная казнь", - написала она.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Константин Гончаров