Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия опасается вступления Украины в НАТО из-за "территориального спора".
Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "РИА Новости".
"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента", - отметил он.
Тем не менее, по его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызывает обеспокоенность у Кремля.
"Будем очень внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловно порядке", - говорит он.
Ранее временно поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина может обойти процедуру предоставления ПДЧ и вступить в НАТО, если будет соответствовать большей части требований Альянса.
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