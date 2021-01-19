В КСУ отмечают, что, согласно законодательству, судье Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия.

В Конституционном Суде Украины заявляют, что следователи Государственного бюро расследований не имеют полномочий сообщать о подозрении судье КСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ, комментируя ситуацию в связи с недопущением работниками Управления государственной охраны председателя КСУ Александра Тупицкого в здание суда.

«В соответствии с частью девятой статьи 24 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», судье Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществление этого процессуального действия кем-либо из других лиц», - говорится в комментарии.

В КСУ добавляют, что в связи с этим вызывает «недоумение и обеспокоенность» информация, обнародованная на сайте Государственного бюро расследований, о том, что «... следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его председателя, 28 декабря 2020 года в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)».

В КСУ также заявили, что не соответствует действительности информация о том, что следователями ГБР принимаются меры для обеспечения исполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 года, согласно которому Александр Тупицкий «в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи Конституционного Суда и его председателя и находиться в помещении данного суда». «Исходя из содержания Указа Президента Украины «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» № 607/2020, Тупицкий А.Н. отстранен от должности судьи Конституционного Суда Украины сроком на два месяца. Такое отстранение не лишает его статуса судьи Конституционного Суда Украины и его председателя», - говорится в комментарии.

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Конституционный кризис в Украине

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения. По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания. Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Глава КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

В Офисе генпрокурора 28 декабря заявили, что направят ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому по отстранению главы Конституционного суда Тупицкого с должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

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Автор: Светлана Закелова