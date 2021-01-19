В ГБР отметили, что Александр Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Facebook, Тупицкий подозревается в совершении уголовных правонарушений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовного процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению его подчиненными документов на запросы органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", - говорится в сообщении.

В ГБР сказали, что Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место.

"Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а лишь связаны с его участием в уголовном производстве", - считают в ГБР.

В ведомстве напомнили, что указом Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 он отстранен от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. "Как следствие подозреваемый сроком на два месяца потерял право исполнять обязанности судьи Конституционного суда и его председателя", - отметили в ГБР.

"Иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КСУ и одновременно его Головы, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей в этом уголовном производстве - сотрудников КСУ, препятствование предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное", - добавили в ГБР.

Конституционный кризис в Украине

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения. По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания. Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Глава КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

В Офисе генпрокурора 28 декабря заявили, что направят ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому по отстранению главы Конституционного суда Тупицкого с должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

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Автор: Александр Топчий