Председатель КС заявляет, что это возможно при условии совместной работы парламента и Конституционного суда.

Нормы антикоррупционного законодательства можно привести в соответствие с Конституцией за полгода, заявляет председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

По словам Тупицкого, во время встречи с послами Евросоюза он сообщил, что борьба с коррупцией должна быть, но в русле Конституции.

"Мы нашли общий язык с послами, для приведения антикоррупционных норм законодательства в соответствие с Конституцией необходимо полгода, но при условии сотрудничества парламента и Конституционного суда", - сказал Тупицкий.

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Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без такой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Дмитрий Хилюк