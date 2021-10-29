Мэр Одессы поблагодарил Президента Украины за содействие.

Одна из основных проблем в борьбе с COVID-19 — недостаток кислорода.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, сообщает ivasi.news.

По словам городского головы, на сегодняшний день потребность городских больниц составляет до 15 тонн кислорода в сутки.

"Все городские опорные медучреждения снабжены криоцилиндрами в количестве 30 штук. Установлено 5 кислородных станций, ожидается поставка еще трех, которые мы приобрели чудом, потому что лист ожидания у производителей кислородных станций уже превышает год. После ввода их в эксплуатацию Одесса будет гарантированно иметь 6-7 тонн собственного кислорода", — сказал Геннадий Труханов.

"Больницы заполнены. До 90% пациентов — в тяжелом состоянии и нуждаются в высокопоточной кислородной поддержке", — подчеркнул Труханов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, поставки кислорода в Одесскую область будут налажены уже с понедельника.

Также мэр обратил внимание на недостаточную оплату труда медиков. Так, по словам Труханова, согласно ковид-пакету НСЗУ должна выплачивать медикам до 300% от оклада, но по факту они получают на руки около 200% доплат. Одесская мэрия самостоятельно компенсирует эти доплаты, а также обеспечивает питание.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко разобраться в ситуации. Министр отметил, что этот вопрос будет отработан уже в ближайшее время. Кроме того, будет решён вопрос с обеспечением медицинских учреждений такими препаратами как Ремдисивир, Актембра и Биовен. Так, по словам Труханова, последние поставки Ремдисивира в Одессу были ещё в начале года.

Мэр Одессы поблагодарил Президента Украины за содействие: в рамках программы "Большое строительство" новые современные приемно-диагностические отделения появились в больницах №1, 10 и 11. Также в рамках президентской программы они оснащены современными томографами.

Что касается вакцинации, то мэр Одессы отметил что сегодняшний показатель в городе — до 10000 прививок в день.

Помимо стационарных пунктов прививок в городе ежедневно работают 6 центров массовой вакцинации. Сегодня для большей мобильности создаются передвижные вакцинальные пункты.

Автор: Иван Бойко